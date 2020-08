Mediterranea: "Open Arms? Da Giunta regalo a chi cerca impunità"

Fotogramma /Ipa

"Dai processi scappa chi ha paura e questa è l'ennesima fuga, un regalo a chi cerca l'impunità perché sa di avere violato i principi fondativi della nostra Costituzione e del diritto internazionale che è superiore ad ogni decreto". Lo ha detto all’Adnkronos Alessandra Sciurba di Mediterranea Saving Humans dopo il voto della Giunta per le immunità del Senato sull’ex ministro dell'Interno Matteo Salvini per il caso Open Arms. "Saranno presto altre corti a giudicare i crimini contro l'umanità commessi nel Mediterraneo e rispetto ai quali l'ex ministro degli Interni non sarà allora l'unico chiamato a rispondere - dice ancora Sciurba -. Forse anche per questo altre forze politiche dimostrano tanta solidarietà nei suoi confronti?".

"Il tribunale della storia, quello sicuramente, giudicherà chi ha riempito il Mediterraneo di dolore, violenza e morte per decine di migliaia di persone, muovendo un'assurda guerra alle navi della società civile che invece le vite le salvano e il diritto lo rispettano", conclude Sciurba.