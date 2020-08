Open Arms, Faraone (Iv): "Non accetto lezioni da nessuno"

Foto Fotogramma

"Sono salito sulle navi per dare solidarietà ai migranti, ho dormito sul ponte e ho fatto i turni di notte per evitare che qualcuno si suicidasse mentre le anime belle stavano in vacanza. Per cui non accetto lezioni da nessuno e il giudizio politico su Salvini l’ho espresso abbondantemente in ogni occasione". Così in una nota il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone.

"Sono al tempo stesso un garantista -sottolinea- ma non a corrente alternata e non ho mai pensato che procedure parlamentari e giustizia debbano essere usati politicamente. Sono temi seri, non si va a simpatia ma si studia e si approfondisce. Noi stiamo esattamente tenendo la stessa posizione della volta scorsa in giunta, nessuna differenza, si chiama coerenza. A decidere sarà il Senato fra qualche settimana, e prima di esprimerci , come sempre , verificheremo scrupolosamente le carte".

Open Arms, Giunta vota contro processo a Salvini