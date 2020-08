Riccardi (M5S): "Ecco perché ho detto no a processo Salvini"

Foto Fotogramma

Ho votato no all'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro Salvini "semplicemente perché, come nel caso della Diciotti, a mio avviso sussisteva anche in questo caso l'azione di governo nel perseguimento della politica dei flussi migratori". Lo dice all'Adnkronos la senatrice M5S Alessandra Riccardi, componente della Giunta delle immunità di Palazzo Madama, motivando il voto in dissenso dal proprio gruppo sul caso Open Arms. A chi le chiede se il voto di oggi rappresenti il 'preludio' di un suo passaggio alla Lega, la parlamentare replica: "Io sono nel Movimento".

Open Arms, Giunta vota contro processo a Salvini