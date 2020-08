Dl Rilancio, riunione governo-opposizioni: "Spazio a modifiche"

Terminata dopo circa due ore la riunione con i ministri Federico D'Incà e Roberto Gualtieri che hanno voluto incontrare le opposizioni per poter discutere della gestione del decreto legge Rilancio in sede di conversione nei due rami del Parlamento. "Dopo il lavoro positivo fatto sul dl Cura Italia e sul dl Liquidità, che ha portato a migliorare i due testi in Parlamento, la volontà del governo è quella di poter dare spazio ai gruppi parlamentari e di accogliere le modifiche che vorranno apportare attraverso il lavoro comune di maggioranza e opposizione", si legge in una nota diramata a seguito dell'incontro.

Durante la riunione "sono emersi da parte dei gruppi di opposizione pareri diversi, accolti dal governo con l’intento confrontarsi con i gruppi di maggioranza per poter continuare il lavoro di dialogo e di sintesi".