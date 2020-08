Salvini mostra sms 'vintage' di Orban: "Ungheria è con te"

"Grazie di cuore all'amico premier ungherese Viktor Orban per il bellissimo messaggio". Matteo Salvini incassa le congratulazioni di Viktor Orban, premier ungherese, dopo il no della Giunta del Senato al processo per la vicenda Open Arms. Il leader della Lega, posta la foto, pubblicata dal primo ministro magiaro, che mostra lo schermo del suo cellulare con l'sms a Salvini: "Dear friend, congratulations - si legge sul display - l'Ungheria è con te, Matteo", firmato Viktor. "Your fight is a good fight. We are with you, Matteo! Matteo Salvini", è la didascalia ("la tua battaglia è giusta") che aggiunge poi Orban, con l'ultima parte scritta in italiano.

Agli utenti dei social non sfugge il dettaglio tecnologico. Nell'epoca di WhatsApp, delle note audio e delle dirette video su qualsiasi piattaforma, Orban si affida ad un 'arcaico' sms e ad un Nokia, cellulare old style, antenato degli smartphone.