Sondaggista Pregliasco: "Gradimento per Salvini in calo costante"

"I dati sia sul gradimento personale di Salvini che sulle intenzioni di voto alla Lega segnalano un calo abbastanza costante già da prima dell'emergenza virus, ossia dalla fine dell'anno scorso e oggi siamo introno al 26%, 7 punti in meno del 33% di novembre". Così Lorenzo Pregliasco, sondaggista di YouTrend ospite della trasmissione 'Circo Massimo' su Radio Capital

Secondo Pregliasco "con l'emergenza covid sono venuti meno alcuni cavalli di battaglia della Lega e Salvini come il tema dell'immigrazione che in questa fase è sicuramente marginale. E po nel centro-destra non è più centrale come prima, visto anche l'aumento di gradimento nei confronti di Giorgia Meloni".