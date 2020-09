Azzolina minacciata anche di morte, ministro querela prof

Fotogramma

di Roberta Lanzara

Dagli insulti a sfondo sessista alle minacce di morte. In un crescendo di attacchi il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina da tre giorni è sotto scorta di quarto livello 'pedinata' a vista da due uomini della Guardia di Finanza che si danno il turno con altri due finanzieri ovunque. La ministra si muove liberamente solo all'interno dell'ufficio ministeriale.

Ad avvelenare il clima le polemiche sul concorso straordinario. Le minacce a quanto si apprende arriverebbero infatti da docenti. Nella bufera per insulti sessisti è finito anche un dirigente scolastico, ex assessore Pd, mentre un insegnante con un ruolo in un sindacato confederale, a quanto apprende l'Adnkronos, è stato querelato dalla stessa Azzolina.