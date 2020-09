La Certosa di Trisulti resta a Bannon

(fotogramma)

"Siamo rimasti fedeli al monastero, alla comunità e all'Italia durante la pandemia, quando sarebbe stato facile andarsene". Così Steve Bannon commenta la sentenza del Tar di Latina che ha confermato l'assegnazione della Certosa di Trisulti alla Dignitatis Humanae Institute (Dhi), l’associazione conservatrice che fa capo all'ex capo stratega di Donald Trump ed è diretta dall'inglese Benjamin Harnwell.

Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso presentato dal Dhi, rigettando l’ordine di sfratto partito lo scorso ottobre dal ministero dei Beni Culturali, che aveva annullato l’assegnazione della gestione del monastero benedettino sulla base della mancanza di requisiti dell'Istituto.

"Stiamo ora lanciando un programma di insegnamento e training che renderà il mondo un posto più prospero, sicuro e salutare per tutti", ha detto ancora Bannon nella sua dichiarazione. Le immatricolazioni per quella che è stata definita "l'Accademia dell'Occidente cristiano-giudaico" partiranno il 1 giugno, ma "per il momento" i corsi verranno trasmessi online dagli Stati Uniti, ha spiegato Harnwell.

Il Dignitatis Humanae Institute, ribattezzato anche 'la scuola internazionale del sovranismo', fa base fin dal 2018 nella Certosa di Trisulti, monastero benedettino del 13esimo secolo in provincia di Frosinone, a circa un centinaio di chilometri a sudest della Capitale.