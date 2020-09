Open Arms: Renzi: "Salvataggio Salvini? Solo slogan"

Fotogramma /Ipa

"A tutti quelli che ieri hanno parlato del "salvataggio" di Salvini senza sapere nulla della questione suggerisco la lettura di questa intervista. Chi si accontenta invece degli slogan può passare oltre". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi rilanciando la sua intervista a Repubblica sul caso Open Arms e il non voto di Italia Viva in Giunta al Senato.

"Abbiamo fatto esattamente come la scorsa volta - ha spiegato al quotidiano romano -, non partecipando in giunta e rimandando all’aula. Poi decideremo in base alle carte: questo impone la serietà e non il giustizialismo. Sulla Gregoretti abbiamo poi votato per l’autorizzazione a procedere. Sulla Open Arms vedremo". Renzi sottolinea come "Salvini sbagliò allora come sbaglia chi oggi fa l’opposto: sulle garanzie costituzionali si vota in base alle regole, non in base alla simpatia. E quel che differenzia la politica dal populismo". Poi assicura: "Impiegheremo il prossimo mese per decidere come votare - continua Renzi -. Parlerò io in aula, a viso aperto. Il giudizio politico è chiaro: il nostro capogruppo Faraone è salito sulla Open Arms quando le anime belle della sinistra erano in vacanza. Ma la vicenda giudiziaria è altra cosa. Finché non impariamo a distinguere, saremo sempre schiavi di un uso politico della giustizia. O più correttamente, di un uso giudiziario della politica".