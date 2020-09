Fase 2, Salvini: "Su Recovery Fund ecco la fregatura"

(Fotogramma)

''Ecco dove sta la fregatura! Prima fate le 'riforme' che decidiamo noi a Bruxelles, solo dopo vi daremo (forse) i soldi. No comment...''. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, dopo che il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis ha parlato, a proposito di Recovery Fund, di risorse disponibili ''dopo il raggiungimento di obiettivi''.

Dombrovskis, in videoconferenza stampa a Bruxelles, ha infatti spiegato che nell'ambito della Recovery and Resilience Facility, cuore di Next Generation Eu, le risorse verranno erogate a rate, per tappe, ma "saranno gli Stati membri che proporranno i piani nazionali, fissando le tappe e gli obiettivi di attuazione. Non sarà un pesante esercizio burocratico".