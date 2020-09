Fico: "Recovery Fund sufficiente, potremmo non ricorrere a Mes"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Finalmente la Commissione Ue ha fatto una proposta in linea con quello che aveva chiesto l'Italia. Questa è un'ottima notizia. Dobbiamo fare presto: i Paesi al più presto devono approvare il Recovery Fund e far sì che tutti ne possano beneficiare. E' questo che dobbiamo fare ed è quello che si sta facendo". Così il presidente della Camera Roberto Fico, ai microfoni di Rainews24. "Le misure sono sufficienti e quindi potremmo non ricorrere al Mes - ha poi aggiunto - E in ogni caso, quando si parla di Mes, si deve parlare di un Mes senza condizioni e senza i problemi che pone il Mes vecchio".