Recovery Fund, Conte sente von der Leyen

Fotogramma /Ipa

Il 'Recovery Fund' ed il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale sono stati oggi al centro di una conversazione telefonica tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

Stamane, in un colloquio con La Stampa, il premier aveva commentato così il piano Ue per l'emergenza coronavirus varato ieri dalla Commissione Europea: "Ci abbiamo creduto quando in pochi ci avrebbero scommesso. In molti - affermava -, anche sul piano interno, mi invitavano ad essere cauto e a non espormi dicendo che avrei sicuramente rimediato una cocente sconfitta politica. Ma sono stato sempre consapevole che una reazione europea forte e unitaria era assolutamente necessaria non solo per l’Italia ma anche per il futuro stesso dell’Europa".