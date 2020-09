Scuola, ok Senato a fiducia su maxiemendamento

(Foto Afp)

Il Senato ha approvato il maxiemendamento sostitutivo del Dl scuola sul quale il governo aveva posto la questione di fiducia. I sì sono stati 148, i no 87 e non ci sono stati astenuti. I senatori presenti, e quelli votanti, erano 235.

“Il testo è stato migliorato in Senato grazie al lavoro della maggioranza, che ha guardato all’interesse e alla qualità del sistema di Istruzione, mettendo al centro le studentesse e gli studenti" ha commentato la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina.

"Ora - ha aggiunto - il decreto passa alla Camera dei deputati dove dovrà essere convertito definitivamente in legge entro il 7 giugno. Come ministero siamo intanto al lavoro per consentire gli Esami di Stato del secondo ciclo in presenza e in sicurezza. Da oggi è attivo l’help desk per fornire ogni supporto alle istituzioni scolastiche. Lavoriamo già anche all’avvio del prossimo anno scolastico, sia sotto il profilo amministrativo, con la digitalizzazione delle graduatorie per le supplenze e anche delle immissioni in ruolo, sia sotto il profilo organizzativo. In tal senso, come ho detto oggi al Senato, durante il question time, forniremo a breve alle scuole le regole per poter avviare l’anno in piena sicurezza dal punto di vista sanitario e con indicazioni anche sotto il profilo didattico. Vogliamo riportare a scuola i nostri studenti - ha concluso - e farlo al meglio”.