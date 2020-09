Fotogramma

"Ecco la cultura giustizialista rappresentata da #Davigo. Quella in cui contano gli indizi e non le prove; che condanna le persone prima delle sentenze; che ha avvelenato il tessuto civile del nostro Paese. Noi non smetteremo mai di combattere quella cultura". Lo scrive su Twitter la deputata di Italia Viva Lisa Noja.