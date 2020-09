Sardine, arriva il manifesto 'valoriale'

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Le Sardine credono nel protagonismo delle cittadine e dei cittadini. Promuovono la cittadinanza attiva come pratica politica, come antidoto all’indifferenza, come forma di resistenza ai populismi, ai sovranismi, agli individualismi e ai personalismi di ogni sorta". E' questo il primo punto del 'Manifesto valoriale delle Sardine', annunciato oggi dal movimento nato lo scorso novembre in piazza Maggiore, a Bologna.

Un testo - fanno sapere - che verrà articolato in 11 punti, con traduzione anche in lingua inglese, a partire da oggi per 11 giorni. "Non perderemo mai questa occasione di lasciare un’impronta genuina in questo paese e di essere il richiamo per i giovani", sottolineano dal gruppo di Mattia Santori.