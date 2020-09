Il sondaggio: Meloni cresce, Calenda sorpassa Renzi

Fotogramma

Carroccio sempre primo ma in leggero calo rispetto alla scorsa settimana, Partito democratico che segue con oltre 4 punti di distacco e Fratelli d'Italia in crescita. Questo il risultato delle ultime rilevazioni Index Research per Piazzapulita, che fotografano anche il sorpasso di Azione su Italia Viva.

Entrando più nel dettaglio nelle intenzioni di voto degli italiani, la Lega di Matteo Salvini resta primo partito al 25,4% (-0,1), segue il Pd di Nicola Zingaretti al 21,2% (-0,3), M5S guidato dal reggente Vito Crimi terzo con il 15,5% (+0,1), FdI di Giorgia Meloni al 14,5% (+0,3), Forza Italia di Silvio Berlusconi al 6,9% (+0,1) Azione di Carlo Calenda 2,9% (+0,3) e quindi Italia Viva di Matteo Renzi al 2,5% (-0,5).