Fase 2, Berlusconi: "Serve grande piano casa e infrastrutture"

(Fotogramma)

"Le costruzioni, oltre ad essere un fattore indispensabile per la modernizzazione del Paese, sono uno straordinario volano per l’economia. Dicono i francesi 'quand le batiment va, tout va...'. Per la ripresa dell’economia servono un Grande Piano casa e un Grande Piano infrastrutture. Il primo sul modello di quello realizzato dal governo del centro destra nel 2008, che rilanciò la domanda e consentì a molte famiglie italiane di dotarsi di abitazioni più confortevoli, ecologiche e sicure". Lo ha detto Silvio Berlusconi intervenuto alla prima Telelezione di 'Forza Italia Web School' dal titolo 'Un grande piano casa per il rilancio dell’Italia' a cui hanno partecipato più di 300 studenti.

"I governi di sinistra - ha avvertito il Cav - sono purtroppo ostili al progresso, guardano con pregiudizio chi possiede una casa e infatti propongono continuamente di tassare le abitazioni come se fossero beni di lusso. Ma le conditio sine qua non per riavviare i cantieri sia dell’edilizia privata che di quella pubblica sono due. La prima, per l’edilizia privata: passare dalle autorizzazioni preventive ai controlli ex-post a costruzioni realizzate. La seconda per l’edilizia pubblica: cambiare il codice degli appalti sostituendo le norme attuali con quelle che hanno consentito la realizzazione del ponte Morandi a Genova in tempi straordinariamente brevi".

"Solo così - ha sottolineato l'ex premier - si renderà possibile realizzare un grande piano di infrastrutture per completare le troppe opere pubbliche in sospeso, per ammodernare quelle esistenti e per realizzarne di nuove".

"Si deve sempre tener presente - ha detto Berlusconi - che il nostro Paese sconta una forte carenza infrastrutturale che arriva al 50% nei confronti di Spagna, Francia e Germania. Questo comporta per le imprese italiane un maggior costo del 18% della logistica rispetto alle imprese dei citati paesi".

Berlusconi ha concluso il suo intervento congratulandosi con il deputato Alessandro Cattaneo e con Marco Bestetti per aver organizzato la 'Web-school' di Forza Italia per la formazione dei giovani, che si articolerà in più di 15 teleincontri su numerose materie.