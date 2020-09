Fonti Quirinale, Mattarella non sarà a finale Coppa Italia

Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, non sarà alla finale di calcio a porte chiuse di Coppa Italia in programma il 17 giugno a Roma. Fonti del Quirinale interpellate in proposito smentiscono le indiscrezioni stampa che parlano della partecipazione del presidente della Repubblica al match: ''Il presidente della Repubblica non ha fatto in alcuna sede e in alcuna occasione dichiarazioni o commenti sulla riapertura del campionato di calcio e non ha mai detto che sarà presente allo stadio per la finale di Coppa Italia''.