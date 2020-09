De Luca: "Assistenti civici? 60mila raddrizzatori di banane"

(Foto Fotogramma/Ipa)

"Alla domanda 'cosa devono fare gli assistenti civici' ci è stato risposto che non fanno nulla, fanno moral suasion. E quando abbiamo chiesto se avessero una qualifica professionale per fare questo lavoro ci è stato detto che è gente che può venire da tutte le parti, quindi io mi preparo ad avere 60mila venditori di cocco, raddrizzatori di banane, gente che si ritroverà a fare questo lavoro in maniera improbabile. E vabbè, è l'Italia di oggi". Così ha commentato il governatore della Campania Vincenzo De Luca il ruolo degli assistenti civici intervenendo al programma 'Aspettando le Parole' su RaiTre.