Aspi, Delrio: "Su revoca vicini a decisione definitiva"

(Fotogramma)

"Da quello che mi è stato detto si è vicini a una decisione definitiva. La revoca ad Aspi si può fare se ci sono i documenti che ne attestino la solidità, per fare in modo che non si apra un contenzioso che danneggi lo Stato". Così il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, ospite della trasmissione 'Circo Massimo' su Radio Capital.

Quindi riferendosi alle parole del presidente Confindustria dice: "Non credo, come dice Bonomi che la politica possa fare più danni del Covid. La politica rischia di non assolvere completamente il suo compito, ovvero di ricostruire il paese". Per questo bisogna "stimolare la politica a fare le scelte giuste, anche coraggiose. Mettiamo insieme le forze migliori e ricostruiamo questo paese". "Vorrei che Bonomi ogni tanto parlasse di quanto l'evasione fiscale sia un cancro per il Paese", aggiunge.

Nella prima fase dell'emergenza, spiega Delrio, "il governo ha dovuto tamponare ma adesso abbiamo bisogno di scelte strutturali per rendere più competitivo il nostro paese". Secondo Delrio il premier Conte, fino ad oggi "è stato impegnato in un'emergenza senza precedenti e mi pare abbaio dato dimostrazione di aver riportato il paese sulla strada giusta". Adesso, per, conclude Delrio, "bisogna ci vuole determinazione e mettere in campo proposte molte radicali. Ci vuole un piano di rinascita con il contributo di tutti".