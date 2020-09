Crimi: "Nessuna manovra contro Casaleggio"

Fotogramma

"Oggi in un retroscena pubblicato su La Stampa ho letto di presunte manovre contro Davide Casaleggio. Tali ricostruzioni sono prive di fondamento: ribadisco il rapporto di fiducia e massima collaborazione. Non c'è nessun piano, se non quello del Movimento per cambiare in meglio il Paese". Lo scrive in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi.