Assembramenti in piazza Popolo, alcuni senza mascherine

(Foto Adnkronos)

Assembramenti in piazza del Popolo, dove si è svolta la manifestazione del centrodestra. In molti si avvicinano a Giorgia Meloni e Matteo Salvini, nonostante l’invito degli organizzatori a mantenere le distanze. Alcuni sono anche senza mascherina.

"Stiamo facendo del nostro meglio per metterla in sicurezza ma vi segnalo che anche quando hanno fatto la manifestazione del 25 aprile non era in sicurezza", ha detto Meloni. "Per noi - accusa - c’è sempre una buona scusa per non manifestare mai. Noi non dobbiamo manifestate. Ma il centrodestra esiste e farà le sue manifestazioni".