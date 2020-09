Gervaso, Berlusconi: "Amico sincero e generoso, uomo libero"

Fotogramma

"Quella di Roberto Gervaso è una grave perdita per me, per il giornalismo, per l’Italia. Roberto era un amico sincero e generoso, un grande scrittore ma soprattutto un uomo libero. Un uomo con il coraggio delle sue opinioni controcorrente, sempre garbato e signorile, colto e documentato. Mi mancherà, mancherà a tutti gli italiani liberi". Lo scrive su Facebook il leader di Fi, Silvio Berlusconi.