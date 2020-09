Tutti senza mascherine", esposto Verdi per manifestazione centrodestra

(Fotogramma)

"La manifestazione della destra oggi a con Salvini e Meloni a Roma è un fatto vergognoso, sono state violate tutte le misure sanitarie e tutto ciò è uno sfregio a chi ha combattuto, come gli operatori sanitari, contro la pandemia da Covid19. Quella di oggi era una manifestazione non autorizzata, tutti senza mascherine e la provocazione di Salvini di levarsi la mascherina è un fatto di una gravità inaudita e per questa ragioni presentiamo oggi un esposto alla Procura della Repubblica affinché apra immediatamente una indagine". Cosí in una nota il coordinatore esecutivo dei Verdi Angelo Bonelli, che precisa: "Chi manifesta oggi alla Festa della repubblica è quella stessa destra sovranista che invece non si riconosce nel 25 aprile, data senza la quale non ci sarebbe la democrazia e la Repubblica italiana che é costituzionalmente antifascista, non dimentichiamolo mai."

"Meloni e Salvini hanno dimostrato oggi di non amare l'Italia, come accaduto ad esempio con il voto contrario su Recovey Fund e come dimostrato con la loro alleanza con quei paesi europei che vogliono l'Italia all'angolo", conclude Bonelli