Zangrillo: "Salvini si è tolto mascherina? Ha sbagliato"

(Fotogramma)

"Se ieri ci sono state le piazze degli arancioni, dei verdi, o dei gialli che non si sono distanziate e non hanno rispettato le regole, non è colpa mia". Matteo Salvini in piazza si è abbassato la mascherina? "Ha sbagliato". E' il pensiero di Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell'ospedale San Raffaele di Milano, intervistato a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1.

Interpellato sul fatto che ci fosse molta gente in piazza ieri, Zangrillo ha replicato che di gente ce n'era anche lungo "la Sprea a Berlino". "Le regole ferree del lockdown hanno prodotto un risultato - ribadisce il primario - Un'altra parte del risultato è probabilmente dovuta al fatto che il virus nell'interazione con l'organismo umano determina una malattia che se c'è è molto più lieve. Non è vero che è mutato, nessuno ha mai potuto dimostrarlo. Continua a essere con noi, ma nessuno può dire che torni" in una seconda ondata.

"Se torna dovremmo essere in grado di controllarlo agevolmente perché lo conosciamo di più, abbiamo dato indicazioni su come proteggere le categorie più a rischio. Avremo inoltre informazioni più dettagliate, non avremo un virus che ci dicono provenire dal nulla, improvvisamente da un mercato cinese, quando invece sappiamo ormai che circolava da almeno due mesi nel mondo occidentale. Insomma, abbiamo capito come fronteggiarlo per tutta una serie di ragioni", conclude.