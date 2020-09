D'Incà: "Dl Semplificazione diventerà legge entro agosto"

(Fotogramma)

"Questa è una grande opportunità per semplificare il paese: il decreto Semplificazione sarà legge entro agosto. Il testo è in costruzione da parte dei ministeri coinvolti, sarà pronto entro due settimane al massimo. Il decreto semplificazione prevedrà tempi ridotti, non più biblici, questo cambierà. Il modello del ponte di Genova è quello che vogliamo utilizzare nel futuro. Bisogna ridurre l'impatto della burocrazia". Lo ha detto Federico D'Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento, intervenendo a "Radio anch’io" su Radio Raiuno.

E "nei prossimi giorni arriverà anche la decisione su Autostrade". "Il fascicolo è sul tavolo del presidente del Consiglio, dobbiamo dare giustizia alle vittime, vogliamo discontinuità rispetto al passato".

Quanto al Mes, “la mia posizione e quella del Movimento 5 stelle è di massima attenzione e cautela nei confronti del Mes perché sono fondi che presentano delle condizionalità. Noi vogliamo accelerare i fondi del Recovery Fund. Le aste per i Btp stanno andando molto bene.”