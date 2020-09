Renzi: "Voteremo nel 2023, governo Conte ha lunga vita"

Foto Fotogramma

"Voteremo nel 2023, c’è bisogno di rimettere mano alle regole del gioco per una leadership del Paese consolidata sulla base del voto, o la legittimazione rischia di passare per la democrazia sondaggistica e vince chi è più popolare nei sondaggi". Lo ha detto Matteo Renzi presentando il suo ultimo libro ‘La mossa del cavallo’ alla presenza, tra gli altri, delle ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti.

"La legislatura durerà fino al 2023. Le considerazioni fatte ieri da Conte" sul piano di Rinascita "sono condivisibili, sui temi posti siamo assolutamente d’accordo, condividiamo l’impianto, ci ritroviamo al 95%", ha sottolineato il leader di Italia Viva. "A patto che si scelga la politica e non il populismo, l’aspettativa di vita" del governo Conte secondo Renzi "è la più lunga possibile".

"Un cambio di governo non lo vedo all’orizzonte, c’è un presidente del Consiglio che gode della fiducia parlamentare, una maggioranza cui noi partecipiamo", ha aggiunto.

"L'Italia ce la può fare, ce la farà, ce la deve fare. Si può utilizzare il post coronavirus come la più straordinaria opportunità per rimettersi in carreggiata".