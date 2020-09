Fonti maggioranza: tensione Franceschini-Conte su Stati generali

Uno scontro molto acceso tra Dario Franceschini e Giuseppe Conte sugli Stati generali. Lo riferiscono fonti della maggioranza all'Adnkronos dopo la riunione del premier con i capidelegazione e i ministri Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli. A quanto si apprende, il capodelegazione dem avrebbe chiesto spiegazioni al presidente del Consiglio su un'iniziativa che "non era stata condivisa" e che "ha sorpreso tutti". Un confronto che, si spiega, avrebbe occupato gran parte della discussione. Anche la ministra Teresa Bellanova di Iv è intervenuta sulla questione e, a quanto si riferisce, avrebbe fatto un richiamo alla concretezza ai colleghi della maggioranza: visto che ormai l'annuncio è stato fatto e ha creato aspettative, almeno facciamo in modo di arrivare al confronto con le parti sociali "con dei contenuti e priorità condivise".

Dire Stati generali, è stato il ragionamento, sottintende una strategia e azioni correlate che presenti alla platea degli interlocutori. "Qui abbiamo solo un titolo, riempiamolo di contenuti", avrebbe detto Bellanova invitando tutti a fare una "sintesi", viste le diverse sensibilità nella maggioranza, su alcune "questioni essenziali e punti prioritari condivisi". Altrimenti il rischio di un'esposizione del genere senza che ci siano risposte da offrire alle parti sociali, rischia di ingenerare rabbia. Sulla stessa lunghezza d'onda il M5S: assente il capodelegazione Alfonso Bonafede, sostituito dalla viceministra al Mef Laura Castelli, che avrebbe invitato la maggioranza a concentrarsi ora per trasformare questo evento in un'opportunità. Evento che non si terrà lunedì, ma verosimilmente a metà settimana prossima. A quanto apprende l'Adnkronos, si va verso la data di mercoledì, nella splendida cornice di Villa Doria Pamphili, anche se data e location non sono ancora sicuri al 100%. Tra gli ospiti non dovrebbe figurare l'ex numero uno della Bce Dario Draghi, al contrario dei rumors circolati nelle ultime ore. Fonti Mef, invece, parlano addirittura di giovedì, dando ormai per certa la location.