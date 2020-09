Parla l'eurodeputato leghista, l'interprete: "Che cogl..." /Video

Angelo Ciocca (Fotogramma)

"Che cogl... Possiamo dirlo? Ma dai...". Un interprete dell'europarlamento lascia il microfono aperto mentre apostrofa così il leghista Angelo Ciocca, che si appresta ad intervenire in videocollegamento. E' l'europarlamentare del Carroccio a pubblicare su Facebook il video relativo all'episodio.

"Sentite cosa si è permesso di dire un interprete del Parlamento Europeo dimenticando il microfono aperto, parole vergognose ed offensive!!! Questo è il clima di odio che creano i benpensanti che accusano la Lega, per me è inaccettabile, non finirà qui!!!", scrive Ciocca.