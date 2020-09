Salvini: "Etna al posto del Vesuvio? Avete preso cantonata"

Fotogramma /Ipa

"Ringrazio tutti coloro che oggi sono venuti qui a insultare, avete vivacizzato la Pagina. Peccato che, come spiega l'analisi di un giornale non sospettabile di vicinanza alla Lega, abbiano preso una cantonata". Così Matteo Salvini, in un post su Facebook, torna sulle accuse ricevute di aver confuso il Vesuvio con l'Etna, in un suo post precedente, in un fotomontaggio di lancio del suo tour in Campania.

"Se le armi per combatterci sono i fotomontaggi... siamo sulla strada giusta, Amici", dice Salvini, postando il link ad un articolo di Open, di cui riporta le conclusioni: "L’immagine con l’infografica degli appuntamenti del 5 giugno 2020 di Matteo Salvini in Campania riportava già dall’inizio il Vesuvio. L’immagine con l’Etna presenta molti errori grafici che evidenziano la manomissione".