Scuola, Salvini: "Bambini divisi da plexiglass è follia"

"Pensare di chiudere i bimbi in classi differenziate e distanziati con il plexiglass è follia". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, a Napoli per una conferenza stampa nel corso della quale vengono annunciati gli ingressi nel partito di Severino Nappi e Giampiero Zinzi. "Stanno facendo interventi a raffica in aula in assenza di Conte e Azzolina", ha aggiunto.

Il Comitato tecnico-scientifico sta valutando una serie di misure in vista di settembre e dell'inizio del nuovo anno scolastico. "Oltre alle mascherine ci sarà possibilità di usare le visiera anche per andare incontro alle esigenze di studenti con difficoltà respiratorie e ipoacusici", ha fatto sapere la ministra della Scuola Lucia Azzolina nel corso del vertice tenuto ieri a Palazzo Chigi. Sarà inoltre "valutata anche la possibilità di compartimentare i banchi, con divisori, anche per garantire maggiore sicurezza".