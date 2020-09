Berlusconi: "Io al Colle? Vorrei che italiani capissero cose fatte"

Foto Fotogramma

"Oggi al Quirinale c'è Mattarella che svolge il suo ruolo con equilibrio, autorevolezza e buon senso, non facciamogli il torto di parlare già adesso del futuro presidente". Lo dice Silvio Berlusconi, parlando a 'Live - non è la D'urso', su Canale 5, rispondendo a una domanda su una sua possibile candidatura al Quirinale.

Poi aggiunge: "Quanto a me ho solo la speranza che gli italiani si rendano finalmente conto di tutto quello che io ho fatto di positivo per loro e per l'Italia nei quasi 10 anni di governo".

"Vorrei - dice ancora - che si rendano consapevoli di quanto male e di quanta ingiustizia abbia subito da quando sono sceso in campo, 26 anni fa, non per ambizione personale, ma per salvare il mio paese, questo mi basterebbe".

"Collaborare con Conte? Vogliamo soltanto mettere le nostre competenze non al servizio di questo o quel governo, ma al servizio degli italiani", risponde. "Se questo per qualcuno vuol dire l'alleanza con queste 4 sinistre, allora non conosce la mia storia".

Poi, parlando dei rapporti con Salvini e Meloni: "Esiste già da molto tempo un accordo complessivo sulle candidature" del centrodestra nelle prossime regionali. "Da parte nostra - spiega - sono rapporti di assoluta lealtà, in una coalizione che è fatta di forze politiche diverse, un elettorato diverso, stili e cultura diversi". "Non deve stupire nessuno il fatto che ci siano differenze", sottolinea Berlusconi. "Noi siamo la componente cattolica, liberale, europeista e garantista del centrodestra, fondamentale per vincere e governare".