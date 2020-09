Razzismo, 6000 Sardine a Roma per dire no a violenze e abusi potere - Video - Foto

"Manifestazione iniziata con circa 3000 persone in piazza (Video) con il massimo della sicurezza e delle norme per il distanziamento sociale e precauzioni sanitarie. Non saremo esempio di scempio come si è manifestato ieri pomeriggio a Roma". Lo afferma un comunicato di 6000 Sardine, nella giornata caratterizzata dall'evento a piazza del Popolo a Roma contro il razzismo e in memoria di George Floyd. (Fotogallery).

Il programma si è snodato attraverso una serie di interventi, compreso quello di Jasmine Cristallo e delle organizzatrici di women’s March. Alle ore 12 ci sono stati 8 minuti e 46 secondi di silenzio: i primi 4 inginocchiati e gli ultimi 4 in piedi con il pugno sinistro alto al cielo.