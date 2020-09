Salvini: "Stavolta citofono all'Agenzia delle Entrate"

(Fotogramma/Ipa)

"Andrò a citofonare all’Agenzia delle Entrate". Lo assicura il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato su QN dal direttore Michele Brambilla che gli ricorda la scena del citofono durante la campagna elettorale in Emilia Romagna. "Sarà una campagna elettorale completamente diversa - spiega Salvini - Il virus ha cambiato lo scenario. Adesso l’emergenza è economica. C’è chi non ha preso la cassa integrazione, ci sono i commercianti che hanno chiuso e non riescono a riaprire, ci sono le partite Iva e gli autonomi abbandonati a loro stessi... C’è un modello Genova da applicare a tutti gli appalti per eliminare, a costo zero, la burocrazia... Questi saranno i temi della campagna elettorale. Ci sono 8 milioni e mezzo di cartelle esattoriali già partite, con la gente che non può pagare. Noi proponiamo di far pagare solo un 20% in saldo e stralcio: gioverebbe anche allo Stato che altrimenti non incasserebbe nulla. Ecco, questi saranno i temi, senza dimenticare la flat tax".

Quanto alla possibilità di collaborare con il governo, "l’abbiamo vista sul decreto scuola. Avevamo presentato, fra Camera e Senato, più di cinquanta proposte. Ce ne hanno accolte zero", dice Salvini, che rivolgendosi a Berlusconi dice: "per collaborare bisogna essere in due". E aggiunge: "Non voglio pensare che Berlusconi possa appoggiare un governo di centrosinistra o mettere in piedi qualcosa con Renzi. Quindi credo che il centrodestra sarà compatto. Certo, sulle candidature chiedo di guardare avanti", dice a proposito delle prossime regionali.

E sui sondaggi che registrerebbero un calo di consensi per la Lega, Salvini spiega: "Solo noi siamo sempre in mezzo alla gente: nelle piazze, nei mercati, nelle fabbriche. Il lockdown ha penalizzato noi più di tutti. Ma abbiamo già segnali di inversione di tendenza. Swg dà la Lega al 32% nelle Marche e al 25% in Toscana. Con il centrodestra unito in netto vantaggio nelle Marche e vicino al centrosinistra in Toscana".