Meloni: "Rischio estremisti? Rischio è negare disagio che c'è"

Fotogramma

"Penso che sia un rischio per il nostro Paese non dare risposte al disagio sociale e fare finta che quel disagio non esista. Il fatto che chi oggi vuole scendere in piazza si trovi con molta gente vuol dire una cosa molto precisa: significa che c'è un disagio molto più ampio di quello che il governo e la politica vogliono vedere. Anche le letture dei soliti soloni sui grandi quotidiani secondo le quali il centrodestra ha fatto un errore a manifestare il 2 giugno, in una nazione normale tutti sarebbero contenti se alcune forze democratiche decidessero di dare risposta a quel disagio, anche in piazza''. Lo ha detto Giorgia Meloni, ospite di 'L'Aria che tira', parlando della manifestazione del 2 giugno scorso promossa dal centrodestra e del rischio di mobilitazioni estremiste come quelle dei gilet arancioni e degli ultrà del Circo Massimo.