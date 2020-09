Rai, Cuccarini-Bortone-Costamagna: via al valzer?

(Fotogramma)

Il direttore di Rai1, Stefano Coletta, punta sull’informazione e a tal fine, a quanto si apprende, ha in mente la prossima stagione de ‘La Vita in diretta’ solo con Alberto Matano e senza Lorella Cuccarini, per la quale si starebbe già pensando ad un altro spazio.

Nulla di definitivo al momento, così come è ancora non è certo il possibile accostamento di Serena Bortone (che lascerebbe 'Agorà' a Luisella Costamagna, in arrivo in Rai) a Matano nel pomeriggio della rete ammiraglia. Quasi certo, comunque, che la giornalista alla guida di 'Agorà' su Rai3 passi ora a Rai1.

Non mancano voci anche sul possibile trasferimento di Monica Giandotti dal Tg3 (e dalla conduzione di ‘Agorà Estate’) a 'Unomattina' al posto di Valentina Bisti.