Salvini: "Voto in autunno? Noi ci siamo"

"Visto che in autunno ci saranno le elezioni regionali, comunali e referendum, e gli italiani usciranno di casa, allora sarebbe più utile dare per cinque anni tranquillità agli italiani, noi ci siamo". Così Matteo Salvini, rispondendo ai giornalisti da Osimo, nelle Marche, sull'ipotesi di voto anticipato per le politiche. "Al governo - spiega - stanno litigando perfino sugli stati generali, sulla giustizia, sul Mes, sulle concessioni delle autostrade, quindi piuttosto che andare avanti con un continuo litigio, meglio votare".

"L’unica certezza degli Stati generali, al momento, è la rissa interna al governo mentre migliaia di famiglie italiane non hanno ancora ricevuto un euro, l’invasione di clandestini è ripresa senza sosta, gli appelli del Capo dello Stato per dialogare con l’opposizione sono ignorati e ci sono drammatici problemi su Giustizia, burocrazia, infrastrutture, rapporti con l’Europa", ha aggiunto in un secondo momento il leader della Lega. "Con questo governo l’Italia è in pericolo: quando ci farà sapere cosa ha in mente? Noi proponiamo: modello Genova per le infrastrutture, flat tax per aiutare milioni di famiglie, no al Mes per non vendere il futuro dei nostri figli, porti chiusi ed elezioni politiche il prima possibile", conclude il leader leghista.