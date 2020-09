Regionali, centrodestra cerca l'intesa su Caldoro-Fitto

(Fotogramma)

Il centrodestra cerca l'intesa sui candidati governatori da schierare alle prossime regionali. Matteo Salvini Giorgia Meloni e Antonio Tajani si sono lasciati ieri sera con la promessa che si sarebbero rivisti a breve per provare a sciogliere i nodi ancora rimasti sul tavolo, a cominciare dai casi Caldoro e Fitto. Il nuovo round, raccontano fonti parlamentari del centrodestra, dovrebbe tenersi tra 24 ore: i leader potrebbero vedersi domani, forse nel pomeriggio. La location del summit è top secret. Come ieri, anche il nuovo vertice si terrà in maniera riservata, lontano da occhi indiscreti e fuori da Camera e Senato per sfuggire all'assalto di stampa e tv.

Raccontano che la Lega stia facendo un ultimo tentativo per convincere in extremis il pm anti-camorra Catello Maresca a ripensarci e accettare di correre in Campania. Forza Italia, però, non intende mollare la presa su Stefano Caldoro, così come Fdi rivendica con forza Raffaele Fitto in Puglia, forte anche degli ultimi sondaggi riservati commissionati e condivisi dalla coalizione, che danno l'attuale europarlamentare in vantaggio di 7 punti su Michele Emiliano.

Resta da decidere anche la linea da tenere sulla partecipazione agli Stati Generali sull'economia, convocati dal premier Giuseppe Conte. Al momento, raccontano, non sarebbe arrivato nessun invito formale alle opposizioni e Lega, Fdi e Fi stanno ancora valutando il da farsi.