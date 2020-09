Salvini replica a Azzolina: "Plexiglas si scrive così"

(Fotogramma)

Non si ferma il botta e risposta tra la ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina e il leader della Lega Matteo Salvini. Dopo la bacchettata della titolare dell'istruzione che accusava, ieri, il capo della Lega di non saper scrivere correttamente 'plexiglass', utilizzato dall'ex ministro con una sola 's'' finale, questa mattina arriva la replica di Salvini.

"Con tutti i problemi che ha la scuola e i disastri che sta combinando il governo, vuole fare la maestrina e mi attacca pubblicamente per come ho scritto 'plexiglas'... Ma a sbagliarsi è lei, perché si scrive proprio così", posta ora il leghista, chiamando in causa l'eEnciclopedia Treccani, che spiega come il termine con una sola 's' finale sia corretto. "Se questo è un ministro dell'Istruzione...", conclude il post di Salvini.