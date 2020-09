Saviano-commercialisti, la posizione della Rai

Foto Fotogramma

"In primo luogo si ritiene opportuno premettere che il format 'Che tempo che fa', come noto, è da sempre caratterizzato editorialmente da interviste singole e che il pluralismo viene garantito attraverso una vastissima rotazione degli ospiti intervistati nel corso dell'intera stagione. Si noti poi che Roberto Saviano è intervenuto in diretta, per cui non è stato possibile nell'immediato agire sul suo discorso, fermo restando che, in generale, le dichiarazioni rese da un ospite intervistato, specie se si tratta di un giornalista, sono a quest'ultimo esclusivamente riconducibili". E' questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la risposta data dal Direttore Relazioni Istituzionali della Rai, alle interrogazioni presentate dai parlamentari della Lega in Commissione di Vigilanza Rai a proposito delle parole pronunciate da Saviano sui commercialisti.

"Per quanto attiene al contenuto del suo intervento - prosegue il direttore Relazioni Istituzionali della Rai - lo stesso Saviano ha chiarito sul quotidiano la Repubblica del 28 maggio 2020 che nel corso della puntata in parola non ha inteso lanciare un attacco generalizzato ad una categoria di professionisti, bensì è stato svolto un ragionamento circostanziato, come dimostra anche il riferimento esplicito ai 'professionisti seri'".

"Trattandosi dell'ultima puntata si 'Che Tempo che fa' - aggiunge poi il direttore Relazioni Istituzionali della Rai - non si è potuto pianificare uno spazio all'interno dello stesso programma per dar voce ai commercialisti chiamati in causa da Saviano".

"Nell'ottica di fornire comunque una doverosa possibilità di replica a questa categoria professionale - evidenzia quindi - Rai2 ha messo a disposizione uno spazio all'interno del programma 'Patriae, che nella puntata del 25 maggio si è collegata con Massimo Miani (presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti) il quale ha potuto esprimere il proprio pensiero anche in merito alle affermazioni di Saviano".

