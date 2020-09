Emanuele Filiberto: "Soffro per l'Italia in crisi"

Foto Fotogramma

"Purtroppo ogni volta che decido di fare qualcosa mi si associa alla politica. Ma questo è veramente un atto di una persona che ama l'Italia, che soffre nel vederla così e vuole fare qualcosa di concreto". Emanuele Filiberto di Savoia spiega così il suo nuovo progetto di un think thank "per il futuro dell'Italia". "E' un'idea che avevo già prima di questa tragedia del coronavirus", sottolinea in collegamento con Mattino 5. "L'Italia -aggiunge- dal 2008 è in crisi ed è uno dei pochi Paesi in Europa che non si è ancora risollevato. Ora il problema del coronavirus rischia di metterla veramente in ginocchio e io non vedo delle proposte concrete, non vedo un governo che voglia guardare al futuro e capire cosa succede".

Emanuele Filiberto scende in campo: "Per il futuro dell'Italia"