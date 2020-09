Mattarella sceglie Vò per apertura anno scolastico a settembre

(Fotogramma)

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha scelto Vò Euganeo per l'apertura del prossimo anno scolastico a settembre. Una scelta quella del capo dello Stato dettata dalla volontà di testimoniare la solidarietà di tutto il Paese verso la comunità di Vò, paese dei Colli Euganei in cui si registrarono i primi due casi di coronavirus, il 21 febbraio scorso, e subito diventata la prima zona rossa del Paese assieme a Codogno, con i suoi tremila abitanti ristretti in quarantena fin da quel giorno.

Ma Vò Euganeo è diventata anche un caso scientifico internazionale, con l'esame del tampone a tutti gli abitanti da parte del direttore della virologia dell'Azienda Sanitaria di Padova, prof. Andrea Crisanti che ha permesso di isolare fin da subito i casi positivi e di limitare il contagio. E il riconoscimento alla cittadina padovana era voluto da sempre dallo stesso presidente della Regione, Luca Zaia.

Un riconoscimento che verrà testimoniato appunto dalla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'apertura del prossimo anno scolastico a settembre e che va nel solco dell'ormai consolidata tradizione di inaugurare l'anno scolastico in luoghi simbolo del Paese. Negli scorsi anni Mattarella è stato infatti all'Aquila , a Taranto, Ponticelli, in Valtellina, e all'Elba, in quest'ultima occasione per testimoniare le difficoltà in cui versano gli abitanti delle piccole isole.

"Oggi abbiamo una bella notizia: il presidente Mattarella sarà a Vo' Euganeo per inaugurare l'anno scolastico a settembre, una bella notizia per Vo' e per il Veneto, ci saranno bimbi, insegnanti e cittadinanza, ed è una forma di ringraziamento nei confronti dei sanitari, di Vò che è stato il paese simbolo della quarantena, dove c'è stato il primo morto per covid", ha commentato il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso del punto stampa presso la Protezione Civile a Marghera.