Meloni: "Mai fumato uno spinello, ero anticonformista..."

Foto Fotogramma

"Non ho mai voluto provare la droga per anticonformismo, mai fumato uno spinello, lo facevano tutti, secondo me sei alternativo se non fumi le canne". Lo dice Giorgia Meloni a 'L'intervista' di Maurizio Costanzo, in onda domani in seconda serata su Canale 5, rispondendo alla domanda se avesse mai fumato uno spinello.

"Cosa voglio fare da grande? Il mio grande sogno è fare la radio, amo la dimensione della radio, l'adoro, anche se non credo di avere una voce radiofonica", dice la leader di FdI. "C'è - sottolinea - solo la tua voce, solo il tuo pensiero".