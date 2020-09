Meloni: Mio padre? Non lo odio, ma devo tutto a mia madre"

Fotogramma

"Non provo odio, né disprezzo, non sono riuscita a provare una grande emozione nei suoi confronti, neanche quando poi è morto. Una cosa che mi rimprovero". Lo ha detto Giorgia Meloni, a 'L'intervista' di Maurizio Costanzo, in onda domani sera, in seconda serata, su Canale 5, rispondendo a una domanda sul padre: "Quando avevo 11 anni - ricorda - ho rotto i rapporti con lui".

"A mia madre - racconta - devo tutto, ha cresciuto due figli da sola". Commozione poi per nonna Maria. La Meloni la ricorda con gli occhi lucidi.