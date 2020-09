Salvini: "Conte mi ha mandato un messaggino"

"Da Conte ho ricevuto un messaggino" di invito agli Stati generali "diceva: 'venite a portare le vostre idee'". Lo ha detto Matteo Salvini a 'L'aria che tira' su La7. Ci andrà? "Cerchiamo di capire com'è, dov'è, di cosa si parla, con chi... E' bizzarro: gli italiani pagano il Parlamento non le ville. Rispondo per educazione: ti faremo sapere chi viene quando ci spiegherete cos'è", ha aggiunto. "Di questi mesi di Conte mi ha deluso il 'tanto promesso e poco mantenuto'. È questo quello che la gente sta iniziando a toccare con mano", ha detto ancora il leader della Lega. "Il governo, finalmente, ascoltandoci, ha partorito i BTP formato famiglia destinati agli italiani. Era la via più normale e naturale", ha proseguito, ribadendo il proprio no al Mes: "Tutti i Paesi Ue l'hanno rifiutato...".

"Dell'anno di governo, quota 100 è la riforma di cui vado più orgoglioso. Aver restituito la libertà di andare in pensione è motivo di orgoglio", dice ripensando all'esperienza di governo. "Finché si era tutti chiusi in casa, Conte era una divinità. Quando la gente ha ripreso ad uscire e si è accorta che la cassa integrazione di aprile non è arrivata a giugno...", afferma ancora. "La gente è arrabbiata? Per questo gli show con gli stati generali in centro a Roma con archistar e personaggi famosi sono l'ultima cosa utile. Preferirei una cosa ridotta in Parlamento, senza vip, in cui si danno risposte su mutui e cassa integrazione. Ho ricevuto l'invito per gli stati generali? Ho ricevuto ieri un messaggino da Conte, 'venite a portare le vostre idee'... Gli italiani pagano il parlamento perché discuta le cose da fare, non pagano le ville in centro a Roma", prosegue riferendosi agli imminenti stati generali. "Mi sembra una cosa abbastanza bizzarra... Come se io ti mandassi un messaggino 'ci vediamo venerdì'. A fare cosa? Con chi? Per quanto tempo? Dove?". Cosa ha risposto? "Io rispondo per educazione. Ti faremo sapere se e chi viene quando ci spiegherai che cos'è...".