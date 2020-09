Salvini: "Parlamento è luogo confronto, italiani non hanno bisogno di show"

(Fotogramma)

"Sessanta milioni di persone non possono dipendere dall'umore di Rocco Casalino". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, dopo la decisione del centrodestra di confrontarsi con il governo solo nelle sedi istituzionali. "Gli italiani non hanno bisogno di altri show e passerelle, c’è bisogno subito della cassa integrazione per milioni di lavoratori, soldi veri per imprenditori e famiglie, scuole aperte e sicure. Il luogo del confronto e della discussione è il Parlamento, non sono le ville o le sfilate".