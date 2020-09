Salvini: "Torneremo al governo più preparati, non ho fretta"

(Afp)

"Faccio la mia profezia: noi al governo ci torniamo. In maniera più compatta di quanto non fosse la scorsa esperienza. Possono essere quattro mesi o possono essere due anni. Ci stiamo preparando, dossier per dossier... Ci arriveremo più preparati rispetto all'esperienza di prima. Non ho smanie, non ho fretta...". Lo ha detto Matteo Salvini a 'L'aria che tira' su La7, specificando tuttavia che, in caso di caduta dell'attuale esecutivo Conte, "al governo con Renzi e il Pd non mi ci vedo".

"Di questi mesi di Conte - ha poi aggiunto - mi ha deluso il 'tanto promesso e poco mantenuto'. È questo quello che la gente sta iniziando a toccare con mano". Salvini ha poi reso noto che "da Conte ho ricevuto un messaggino" di invito agli Stati generali "diceva: 'venite a esporre le vostre idee'". Ci andrà? "Cerchiamo di capire com'è, dov'è, di cosa si parla, con chi... E' bizzarro: gli italiani pagano il Parlamento non le ville. Rispondo per educazione: ti faremo sapere chi viene quando ci spiegherete cos'è", ha aggiunto.

Infine una considerazione sull'Ue: "L'euro non mi piace. Prima dell'euro...? Un giornalista parlava di 'Italietta degli anni '80'... Ma chi ha l'età dei miei genitori sa che quell'Italietta lavorava e costruiva le nostre case... Con la nostra moneta correvamo più della Germania. Tornare alla lira? No, voglio una moneta che faccia lavorare la gente e non che mi impone la disoccupazione. L'euro ha avvantaggiato la Germania e ha svantaggiato tutto il resto d'Europa. Prima dell'euro la disoccupazione era più alta in Germania che in Italia".