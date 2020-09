Conte: "Scaricate Immuni, tutela privacy ed è sicura"

(Fotogramma)

"Sarà operativa in tutto il territorio nazionale l'app Immuni, la potete scaricare con sicurezza, serenità e tranquillità perché è una app che tutela la privacy". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

"È un'app che non invade i vostri spazi di riserbo privati ma che nello stesso tempo vi offre un'opportunità in più per ricevere informazioni in caso di contatti 'sospetti'. È un'app - ha proseguito il premier Conte - di cui siamo fieri perché in tutta sicurezza garantiamo un servizio in più a tutti i cittadini italiani e siamo stati i primi in Europa se non tra i primi nel mondo occidentale a giungere a questo risultato molto sofisticato dal punto di vista tecnologico che ha raggiunto e superato anche il vaglio molto severo degli istituti internazionali più rigorosi e accreditati".