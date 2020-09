Meloni e le scarpe (tacco 12) in mano: "Sono bellissime, ci tengo troppo"

Scarpe nere elegantissime in mano, con décolleté ampio e tacco vertiginoso. Ecco Giorgia Meloni lasciare gli studi della Titanus, alla periferia di Roma, sulla Tiburtina, dopo la chiacchierata fiume con Maurizio Costanzo, nel corso de 'L'intervista', in onda stasera su Canale 5. Finita la registrazione, la leader di Fratelli d'Italia si avvia al parcheggio, con indosso altre scarpe di riserva, queste di colore chiaro.

Quelle con cui comparirà stasera in tv le ha messe al riparo, la strada per il parcheggio è scoscesa e si rischia di rovinare le calzature, come minimo graffiarle. Al giornalista che gli fa notare che anche quelle che indossa - in sostituzione - non scherzano in altezza, Meloni risponde sorridendo: "Beh, a queste - dice, brandendo le scarpe con la mano - ci tengo tanto, sono bellissime e non le voglio rompere. Ci tengo troppo".