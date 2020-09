Salvini: "Bagnai responsabile economico della Lega"

(Fotogramma)

"Sì, Alberto Bagnai è il responsabile economico della Lega e coordina un gruppo di una ventina di persone, da Massimo Garavaglia, a Claudio Borghi, Massimo Bitonci, Alberto Gusmeroli e altri". Lo dice Matteo Salvini, a Porta a Porta, in onda stasera, rispondendo a una domanda di Bruno Vespa, che gli sottolinea come la vicenda delll'incarico al senatore Bagnai sia venuta fuori quasi casualmente, e che lo stesso Garavaglia non ne sapesse nulla.

"E' colpa mia - ammette Salvini - è stato un errore di comunicazione".